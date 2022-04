Nissan : Croit aux batteries solides

(CercleFinance.com) - Nissan a dévoilé son prototype d'usine de production de cellules de batteries stratifiées entièrement solides, dont la commercialisation est prévue pour 2028. Cette installation prototype, située dans le centre de recherche Nissan de Kanagawa, vise à promouvoir le développement des batteries entièrement solides et à lancer un véhicule électrique équipé de batteries entièrement solides d'ici l'exercice 2028.



L'entreprise pense que le coût des batteries entièrement solides peut être ramené à 75 dollars par kWh au cours de l'exercice 2028 et à 65 dollars par kWh par la suite, ce qui placerait les véhicules électriques au même niveau de coût que les véhicules à essence.



Ces batteries ont une densité énergétique environ deux fois supérieure à celle des batteries lithium-ion classiques, un temps de charge nettement plus court grâce à des performances de charge/décharge supérieures, et un coût inférieur grâce à la possibilité d'utiliser des matériaux moins coûteux.



'À l'avenir, nos divisions de R&D et de fabrication continueront à travailler ensemble pour utiliser cette installation de production de prototypes et accélérer l'application pratique de ces batteries', soutient Kunio Nakaguro, vice-président exécutif en charge de la R&D.



