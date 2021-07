NFL Biosciences : Des premiers pas boursiers en hausse

(CercleFinance.com) - Le titre NFL Biosciences s'échange au-dessus de son prix d'introduction en Bourse (IPO) lundi pour ses premiers pas sur Euronext Paris.



Le titre de la société biopharmaceutique qui développe des médicaments botaniques pour le traitement des dépendances et addictions a atteint ce matin un plus haut de quatre euros, soit 5% de mieux que le prix de 3,8 euros défini pour son IPO.



Les fonds levés doivent lui permettre d'accélérer son développement à travers la réalisation d'études cliniques, du recrutement de nouveaux talents et le lancement de programmes sur le traitement de l'addiction au cannabis et la réduction de la consommation d'alcool.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.