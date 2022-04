Next : L'UE autorise l'acquisition en commun de Pink

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement communautaire sur les concentrations, l'acquisition du contrôle en commun de Pink Topco (Pink) de Jersey par Next du Royaume-Uni et Warburg Pincus des États-Unis.



Pink, actuellement contrôlée uniquement par Warburg Pincus, est active dans la vente de vêtements pour hommes, de vêtements pour femmes, de chaussures et d'accessoires avec la marque Reiss.



Next est un détaillant de vêtements pour hommes, femmes et enfants, de lingerie, de chaussures, d'articles pour la maison, de meubles, de cadeaux et de fleurs de sa propre marque.



La Commission a conclu que le projet d'acquisition ne soulèverait aucun problème de concurrence, compte tenu de la position de marché cumulée modérée des entreprises à l'issue de l'opération envisagée et de la présence d'un certain nombre de concurrents dans le secteur du commerce de détail de la mode dans tous les pays concernés.



