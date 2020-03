Next : En hausse, mais un broker reste neutre

(CercleFinance.com) - Le titre du groupe Next avance à Londres de +1,2%, alors que l'analyste Credit Suisse a annoncé rester neutre sur celui-ci.



Le broker a également largement revu son objectif de cours, passant de 6.800 à 4.300 pence.



'Après les mesures de confinement et les informations sur une fermeture de la plate-forme en ligne dans un avenir prévisible, nous réduisons les prévisions de BPA pour les 2 prochaines années de 55% et 16%, respectivement', explique le broker.



