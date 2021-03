Nexi : La Commission autorise l'acquisition de Nets

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition de la société danoise Nets par la société italienne Nexi.



Nets fournit, entre autres produits et services, des services d'acquisition pour les commerçants, des terminaux de point de vente et des passerelles de paiement, des services de traitement des cartes et des cartes de paiement à puce.



Nexi fournit des services de paiement aux commerçants, aux titulaires de cartes et aux banques.



La Commission a conclu que le projet d'acquisition ne soulèverait aucun problème de concurrence étant donné, d'une part, le chevauchement horizontal limité entre les activités des sociétés et, d'autre part, les effets verticaux limités résultant de la combinaison des activités de Nexi et de Nets.



