Newmont : Accord définitif pour l'acquisition de Newcrest

(CercleFinance.com) - Newmont Corporation annonce aujourd'hui qu'à l'issue d'une vérification préalable, elle a conclu un accord contraignant de mise en oeuvre du plan en vertu duquel Newmont acquerra 100 % du capital social émis de Newcrest par le biais d'un plan d'arrangement approuvé par un tribunal australien.



'La combinaison de Newmont et de Newcrest crée un portefeuille de premier plan avec un profil de production d'or et de cuivre sur plusieurs décennies dans les juridictions minières les plus favorables au monde', a déclaré Tom Palmer, président-directeur général de Newmont.



Et d'ajouter: 'Cette transaction augmente la production annuelle de cuivre de Newmont et ajoute près de 50 milliards de livres de réserves et de ressources de cuivre de Newcrest à notre portefeuille.'



D'importantes possibilités d'optimisation sont attendues. Les synergies annuelles sont estimées à 500 millions de dollars avant impôts et devraient être réalisées au cours des 24 premiers mois.



Le plan est recommandé à l'unanimité par le conseil d'administration de Newcrest. La transaction est soumise aux conditions habituelles, y compris l'approbation des actionnaires, et devrait être finalisée au quatrième trimestre 2023.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.