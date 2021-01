Nestlé : Veut mieux exploiter les flux secondaires agricoles

(CercleFinance.com) - Nestlé annonce accélérer le développement de produits utilisant des matières agricoles qui, autrement, auraient été gaspillées. L'idée est de réduire l'impact environnemental tout en créant de nouvelles opportunités pour les agriculteurs.



Pour fabriquer sa boisson Nescafé Nativ Cascara, Nestlé utilise par exemple du cascara, une baie riche en antioxydants. La coque de cette baie est désormais récupérée, séchée et sert à présent à la confection d'une nouvelle boisson 'au goût floral et fruité' assure Nestlé.

L'entreprise indique aussi utiliser des fruits 'laids' pour sa gamme de soupes.



'Nous nous engageons à lutter contre les pertes alimentaires - pour créer une nouvelle valeur pour les matières premières et développer des innovations qui sont bonnes pour vous et la planète', indique Thomas Hauser, responsable du développement des produits et des technologies de Nestlé.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.