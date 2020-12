Nestlé : Va investir 550 M$ dans une usine aux Etats Unis

(CercleFinance.com) - Nestlé Purina PetCare va investir 550 millions de dollars US pour agrandir son usine de fabrication d'aliments pour animaux de compagnie à Hartwell, en Géorgie, créant jusqu'à 130 emplois. Cette expansion intervient un an seulement après l'inauguration de l'usine en novembre 2019.



En 2017, Purina a annoncé son intention d'ouvrir une usine d'aliments pour animaux de compagnie à Hartwell, avec l'engagement d'investir 320 millions de dollars US et d'employer 240 personnes d'ici 2023.



Cette expansion à Hartwell s'inscrit dans le cadre d'un plan de croissance plus large pour Purina aux États-Unis, qui comprend également de nouvelles usines récemment annoncées dans le canton de Williamsburg, en Ohio, et à Eden, en Caroline du Nord.



Les marques Purina nourrissent 49 millions de chiens et 66 millions de chats aux États-Unis chaque année.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.