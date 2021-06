Nestlé : Un responsable du WWF nommé au conseil CSV

(CercleFinance.com) - Nestlé annonce accueillir Stuart Orr, responsable mondial de l'eau douce du WWF, au sein de son conseil de création de valeur partagée (CSV), un groupe consultatif externe formé en 2009 par le géant agroalimentaire helvétique.



Le conseil CSV se réunit chaque année avec le conseil d'administration. Il contribue à assurer le développement solide de la durabilité à long terme et l'impact social et économique positif de l'approche CSV des affaires.‎



Présidé par Janet Voûte, le conseil CSV de Nestlé est composé de neuf membres externes, dont l'expertise couvre la responsabilité sociale des entreprises, la stratégie, la durabilité, la nutrition, l'eau et le développement rural.



