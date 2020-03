Nestlé : Un analyste révise ses prévisions

(CercleFinance.com) - Crédit Suisse souligne que depuis début mars, la plupart des devises émergentes se sont affaiblies de manière significative par rapport au franc suisse notamment celles du Brésil (10%), du Mexique (13%) et de la Russie (16%). Parallèlement, la franc Suisse a augmenté de 4% par rapport au dollar américain.



Suite à cette évolution, Crédit Suisse abaisse son estimation de bénéfice par action sur l'année 2021 de 4% à 4,87 francs suisses.



Crédit Suisse confirme sa recommandation sur la valeur à Neutre avec un objectif de 97 francs suisses (contre 103 francs suisses).



' Compte tenu de la stabilité du portefeuille de produits d'aliments et de boissons et la solidité de son bilan, Nestlé est sans doute la plus grande (par capitalisation) valeur refuge en Europe ' indique Crédit Suisse.



' Malgré l'impact de coronavirus, nous prévoyons une croissance organique des ventes de 3,3% cette année et une augmentation de

18,1%. Cela se traduit par une croissance des bénéfices en devises constantes de 8% ' rajoute le bureau d'analyses.



