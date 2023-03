Nestlé : Teste des distributeurs rechargeables en Indonésie

(CercleFinance.com) - Nestlé pilote l'installation de distributeurs automatiques rechargeables pour Milo et Koko Krunch dans le cadre de ses efforts pour explorer des solutions qui contribuent à éliminer le besoin d'emballages jetables.



En collaboration avec deux start-up, Qyos et Algramo, ces machines seront disponibles chez deux détaillants locaux en Indonésie pendant une période d'essai de quatre à six mois.



Les consommateurs peuvent apporter leurs propres contenants ou acheter les contenants fournis qui sont disponibles dans chacun des points de vente. Grâce à un code QR, ils peuvent accéder numériquement aux informations sur les produits qui figurent généralement sur l'emballage.



Les experts en emballage des centres R&D de Nestlé à Singapour et en Suisse ont travaillé en collaboration avec les équipes de Nestlé en Indonésie, ainsi qu'avec les start-up pour le développement des distributeurs automatiques.



La société a déjà mené plus de 20 essais pilotes pour des systèmes de réutilisation et de remplissage dans 12 pays. Parmi eux, un essai pilote récent pour les contenants réutilisables Nesquik en Allemagne, en collaboration avec des start-up, des détaillants locaux et d'autres partenaires.



