Nestlé : Soutient le Green Deal de l'UE

(CercleFinance.com) - Nestlé a rejoint d'autres entreprises pour soutenir le Green Deal de l'UE et les objectifs climatiques ambitieux sur la voie d'une reprise économique verte et inclusive en Europe.



' Les plans de relance du gouvernement doivent se concentrer sur le soutien d'une reprise équitable et verte après la pandémie de COVID-19 - construire un avenir meilleur pour tous ' indique le groupe.



' Les entreprises doivent jouer leur rôle, notamment en évoluant rapidement vers de nouveaux modes de production et de travail plus durables '.



