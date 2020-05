Nestlé : Signe un appel pour une économie post Covid 'verte'

(CercleFinance.com) - Nestlé annonce rejoindre ce mardi les plus de 150 grandes multinationales qui exhortent les gouvernements du monde entier 'à aligner leurs efforts d'aide économique et de relance liés au COVID-19 sur les dernières sciences du climat'.



'En signant cette déclaration, les entreprises qui les soutiennent réaffirment leurs propres engagements fondés sur la science pour atteindre des émissions de carbone nulles. Ils appellent également les gouvernements à donner la priorité à une transition plus rapide et plus équitable d'une économie grise à une économie verte', explique le groupe.





