Nestlé : Réorganisation géographique des activités

(CercleFinance.com) - Nestlé a annoncé mercredi une modification de l'organisation géographique de ses activités, le groupe suisse manifestant le souhait de mieux se focaliser sur les marchés en croissance.



Le géant de l'agroalimentaire va notamment créer deux nouvelles zones, l'Amérique du Nord - un ensemble devant comprendre les Etats-Unis, son plus grand marché, et le Canada - ainsi que la région Grande Chine, l'un des marchés les plus dynamiques au monde.



Cette organisation sera complétée par trois autres zones, à savoir l'Amérique Latine (LATAM) englobant notamment le Brésil et le Mexique, l'Europe où le groupe gagne aujourd'hui des parts de marché ainsi que la zone Asie, Océanie et Afrique (AOA), qui inclura désormais la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA).



'Cette décision nous rapprochera des consommateurs et des clients, ouvrira de nouvelles opportunités commerciales et nous permettra d'être encore plus agiles dans un environnement où les habitudes des consommateurs évoluent rapidement', a expliqué Mark Schneider, l'administrateur délégué.



Dans le cadre de cette réorganisation, Chris Johnson, le directeur général de la zone Asie, Océanie et Afrique subsaharienne quittera le groupe en début d'année prochaine.



Steve Presley, le patron de Nestlé USA, va lui prendre du galon en rejoignant la direction du groupe.



