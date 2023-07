Nestlé : Relèvement de l'objectif de croissance annuel

(CercleFinance.com) - Nestlé remonte ses prévisions de croissance organique des ventes pour 2023, à entre 7 à 8%. Il estime que sa marge opérationnelle sous-jacente devrait se situer entre 17 et 17,5% et que son BPA sous-jacent à taux de change constant devrait augmenter de 6 à 10%.



Sur les six premiers mois de l'année, le groupe agroalimentaire affiche un BPA sous-jacent de 2,43 francs suisses, en augmentation de 11,1% à taux de change constant, avec une marge opérationnelle courante sous-jacente de 17,1%, en hausse de 20 points de base.



Le chiffre d'affaires a augmenté de 1,6% à 46,3 milliards de francs, mais sa croissance organique a atteint 8,7%, avec un effet prix de 9,5% et une croissance interne réelle de - 0,8%. La croissance a été généralisée dans toutes les zones géographiques et catégories.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.