Nestlé : Qualifié de 'succès', le KitKat vegan se généralise

(CercleFinance.com) - Nestlé a annoncé lundi qu'il allait lancer la version 'vegan' de sa barre chocolatée KitKat dans 15 pays d'Europe après un essai jugé concluant conduit au Royaume-Uni.



Dans un communiqué, le groupe agroalimentaire suisse explique que le 'succès' du 'KitKat V' - proposé depuis l'an dernier Outre-Manche - va l'inciter à commercialiser le produit en Allemagne, en France, en Autriche, au Danemark, en Suède, en Finlande, en Lettonie, en Lituanie, en Estonie, en Grèce et au Portugal, en Pologne, en Hongire et aux Payas-Bas.



Sa disponibilité est par ailleurs appelée à se poursuivre en Grande-Bretagne.



Imaginé au sein de son centre de recherche et développement (R&D) de York (Royaume-Uni), berceau d'origine de la marque KitKat, le 'KitKat V' est fabriqué à partir de chocolat équitable et abandonne le lait de vache au profit d'une alternative à base de riz, ce qui lui permet de réduire son empreinte carbone de 18%.



Il sera produit à grandes échelles par la confiserie Nestlé de Hambourg (Allemagne).



Nestlé souligne que ce succès l'encourage à continuer à proposer des alternatives végétales pour tous ses produits, des plats préparés aux pizzas surgelées en passant par les entremets et lses crèmes glacées.



