Nestlé : Protection pour les machines à café professionnelles

(CercleFinance.com) - Nestlé Professional déploie des protecteurs antiviraux et antibactérins auto-désinfectants pour ses machines à café à l'extérieur de la maison.



'Avec la pandémie covid-19, les consommateurs cherchent à être plus rassurés en matière de sécurité et d'hygiène lorsqu'ils souhaitent prendre un café' indique le groupe.



Nestlé Professional s'est associe à Nanoveu, une société de recherche technologique de premier plan pour personnaliser son Nanoshield protecteur d'écran antiviral et antibactérien pour Nescafé de Nestlé Professional et We Proudly Serve Starbucks machines à café.



' Offrir des outils pour aider nos clients à continuer à servir du café à leurs consommateurs en période difficile est de la plus haute importance. ', a déclaré Reinhold Jakobi, chef de l'unité commerciale stratégique de Nestlé Professional.



