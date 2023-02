Nestlé : Progression de 9% du BPA récurrent annuel

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - Nestlé publie au titre de 2022 un BPA récurrent en progression de 9,4% à taux de change constant (+8,4% sur base publiée), à 4,80 francs suisses, pour une marge opérationnelle courante récurrente de 17,1%, en baisse de 40 points de base à taux de change constants.



Les ventes totales publiées par le groupe agroalimentaire suisse ont augmenté de 8,4% à 94,4 milliards de francs, dont une croissance organique de 8,3% portée presque uniquement par un effet prix de 8,2%, reflétant une importante inflation des coûts.



Son conseil d'administration propose un dividende de 2,95 francs suisses par action au titre de l'exercice écoulé, soit une augmentation de 15 centimes, ce qui porte à 28 le nombre d'années consécutives de hausse du dividende.



Pour 2023, Nestlé prévoit une croissance organique des ventes entre 6 et 8% et une marge opérationnelle courante récurrente entre 17 et 17,5%. Le BPA récurrent à taux de change constants devrait enregistrer une hausse entre 6 et 10%.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.