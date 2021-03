Nestlé : Produits sans oeufs de poules en cage en Europe

(CercleFinance.com) - Nestlé annonce avoir atteint son objectif de ne plus utiliser que des oeufs de poules élevées sans cage dans tous ses produits alimentaires en Europe, promesse que le groupe agroalimentaire suisse a faite en 2017.



Il rappelle qu'il utilise environ 4500 tonnes d'oeufs par an en Europe pour ses marques alimentaires, y compris les mayonnaises des marques Thomy et Winiary, ainsi que certains produits végétariens du portefeuille Garden Gourmet.



Nestlé s'est fixé comme objectif de ne s'approvisionner uniquement qu'en oeufs de poules sans cage pour tous ses produits alimentaires dans le monde d'ici 2025 et de continuer à améliorer le bien-être des animaux d'élevage.



