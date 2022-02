Nestlé : Prise de participation majoritaire dans Orgain

(CercleFinance.com) - Nestlé Health Science annonce une prise de participation majoritaire dans Orgain, un leader de la nutrition à base de plantes. Orgain complète le portefeuille existant de Nestlé Health Science de produits nutritionnels qui favorisent une vie plus saine.



Orgain a été fondée en 2009 en Californie par le Dr Abraham. Il a développé les shakes, les poudres et les collations à base de protéines en se basant sur sa conviction que tout le monde mérite d'avoir accès à une alimentation saine. Orgain s'est développé pour devenir la principale poudre de protéines végétales et le principal shake de protéines nutritionnelles biologiques prêt à boire aux États-Unis.



' Les protéines nutritionnelles jouent un rôle clé dans le soutien de notre santé et de notre bien-être, que nous ayons un mode de vie actif ou que nous soyons confrontés à des problèmes de santé ', a déclaré Greg Behar, DG de Nestlé Health Science.



'L'accent mis par Orgain sur des ingrédients biologiques propres, entièrement naturels et à base de plantes en a fait un leader aux États- Unis.'



