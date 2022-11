Nestlé : Présente ses objectifs pour 2025

(CercleFinance.com) - Lors de son séminaire d'investisseurs organisé aujourd'hui à Barcelone, Nestlé partagera sa stratégie de création de valeur durable et présentera ses objectifs pour 2025. La société détaillera comment elle continuera à générer une croissance organique durable des ventes à un chiffre.



Le groupe confirme les attentes de croissance organique moyenne à un chiffre des ventes. Il affirme le retour à une fourchette de marge opérationnelle courante de 17,5 % à 18,5 % d'ici 2025.



Le groupe fixe une fourchette cible annuelle de croissance du BPA sous-jacent de 6 % à 10 % en monnaie constante.



Le groupe annonce la mise à jour de ses perspectives pour l'année 2022. Il table désormais sur une croissance organique des ventes comprise entre 8 % et 8,5 %. La marge opérationnelle courante sous-jacente est attendue autour de 17,0%. Le bénéfice sous-jacent par action à taux de change constant et l'efficacité du capital devraient augmenter.



Mark Schneider, DG de Nestlé : ' Nous avons fait des progrès significatifs ces dernières années, accélérant la croissance organique, augmentant les marges et améliorant l'efficacité du capital. continuera d'investir pour la croissance future, en investissant dans nos marques, en proposant des innovations percutantes. '



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.