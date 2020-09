Nestlé : Premier sachet recyclable de nourriture pour chat

(CercleFinance.com) - Nestlé Purina a présenté mardi le premier sachet recyclable de nourriture humide pour chat, sous sa marque Felix.



Cette nouvelle pochette - qui répond à l'enjeu de simplification des structures plastiques énoncé par le géant suisse - vise à les rendre recyclables sans compromettre les fonctionnalités des emballages alimentaires.



Les emballages en polypropylène (PP) peuvent être recyclés dans les filières de recyclage de plastique aux Pays-Bas. C'est d'ailleurs là que le produit a été lancé en septembre dans le cadre d'un programme pilote qui durera un an, en partenariat avec le plus grand détaillant néerlandais, Albert Heijn.



'Cette pochette est un pas en avant important dans notre volonté de proposer des emballages recyclables ou réutilisables sur tous nos produits d'ici 2025', a indiqué Bernard Meunier, le directeur général de Nestlé Purina Petcare EMENA.



