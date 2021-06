Nestlé : Politique renforcée contre la déforestation

(CercleFinance.com) - Nestlé fait part de sa volonté d'aller 'au-delà de la protection des forêts pour les restaurer et les aider à prospérer, dans le cadre de ses efforts pour atteindre zéro émission nette d'ici 2050', avec une 'nouvelle approche positive pour les forêts'.



Le groupe accélérera ses travaux pour éliminer complètement la déforestation dans ses chaînes d'approvisionnement en huile de palme, sucre, soja, viande ainsi que pâte et papiers d'ici 2022, et en café et cacao d'ici 2025.



Nestlé récompensera les fournisseurs pour leurs efforts en achetant de plus grandes quantités, en contractant à long terme, en co-investissant dans des programmes pour la conservation et la restauration des forêts, ou en payant une prime pour leurs produits.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.