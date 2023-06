Nestlé : Partenariat avec The Yield Lab Latam

(CercleFinance.com) - Nestlé annonce le lancement d'un partenariat avec The Yield Lab Latam, un fonds de capital-risque spécialisé qui investit afin d'accompagner la transformation du secteur alimentaire en Amérique latine.



Yield Lab Latam investit notamment dans des startups technologiques opérant dans l'industrie agroalimentaire pour apporter des solutions technologiques innovantes allant de la production alimentaire aux méthodes agricoles.



Nestlé s'est engagée à investir dans The Yield Lab Latam à partir de son fonds de développement durable.



'L'investissement de Nestlé et le partenariat avec The Yield Lab Latam nous aideront à progresser dans la recherche de solutions durables pour l'industrie alimentaire. Investir dans l'innovation technologique dans le secteur agroalimentaire et s'appuyer sur l'énergie et la créativité des startups peut aider à atteindre des objectifs communs telles que la réduction des émissions et l'augmentation de la biodiversité', a commenté Maxence de Royer, vice-président de la stratégie, du développement commercial et de l'ESG pour la région Amérique latine de Nestlé.





