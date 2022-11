Nestlé : Ouverture d'un centre de R&D au Chili

(CercleFinance.com) - Nestlé annonce la création d'un nouveau centre de recherche et développement (R&D) pour l'Amérique latine 'afin d'innover pour et avec les consommateurs de la région, tout en tirant parti des capacités scientifiques et technologiques mondiales de l'entreprise'.



Situé à Santiago, au Chili, ce centre abritera environ 30 employés de R&D qui travailleront dans plusieurs catégories de produits, en lien avec les équipes commerciales et les installations de production de Nestlé dans la région.



Le centre travaillera avec l'infrastructure mondiale de R&D de Nestlé, et renforcera également les collaborations du groupe agroalimentaire suisse avec des universités, des start-ups et des entrepreneurs à travers l'Amérique latine.



