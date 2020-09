Nestlé : Offre publique d'achat sur Aimmune Therapeutics

(CercleFinance.com) - Nestlé annonce le lancement d'une offre publique d'achat sur Aimmune Therapeutics.



Sa filiale en propriété exclusive, SPN Merger Sub lance aujourd'hui une offre publique d'achat au comptant pour acheter toutes les actions ordinaires en circulation d'Aimmune Therapeutics.



Cette offre est faite au prix de 34,50 USD par action en espèces.



Les membres indépendants du conseil d'administration d'Aimmune ont déclaré que l'Offre était équitable et dans le meilleur intérêt des actionnaires d'Aimmune et recommandent à ces actionnaires d'accepter l'offre.



