Nestlé : Objectif de croissance relevé pour 2021

(CercleFinance.com) - A l'occasion de son point d'activité, Nestlé indique tabler désormais pour 2021 sur une croissance organique des ventes entre 6 et 7% (et non plus entre 5 et 6%), avec une marge opérationnelle courante récurrente toujours attendue aux alentours de 17,5%.



Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires du géant agroalimentaire helvétique a augmenté de 2,2% à 63,3 milliards de francs suisses, les taux de change et les cessions nettes ayant réduit les ventes de 2% et de 3,3% respectivement.



La croissance organique a atteint 7,6%, dont une croissance interne réelle de 6% et un effet prix de 1,6%, soutenue par la dynamique dans le commerce de détail, la reprise des ventes dans les canaux hors domicile, un effet prix accru et des gains de parts de marché.



