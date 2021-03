Nestlé : Nespresso investit dans son centre suisse d'Avenches

(CercleFinance.com) - Nespresso investit 117 millions de CHF pour agrandir son centre de production d'Avenches, en Suisse, dans le but de répondre à la demande croissante des consommateurs pour ses cafés et afin d'en soutenir le développement international.



L'investissement soutient l'augmentation de la capacité de production, en incluant trois nouvelles lignes de production. Le site d'Avenches fait office de centre de distribution mondial de Nespresso, expédiant des capsules dans plus de 80 pays à travers le monde.



Les travaux d'agrandissement devraient débuter en juillet 2021 pour un achèvement prévu en septembre 2022. Cinquante nouveaux emplois devraient d'ailleurs être créés avant la fin 2022. Quant au trois nouvelles lignes de production, elles devraient être opérationnelles d'ici mars 2022, assure Nespresso.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.