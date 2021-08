Nestlé : Modernisation du centre de R&D de Singapour

(CercleFinance.com) - A l'occasion du 40e anniversaire de son centre de R&D de Singapour, Nestlé annonce procéder à une extension et à une modernisation du site.



Nestlé va notamment y inclure des laboratoires de pointe, des cuisines expérimentales, des salles d'évaluation sensorielle, ainsi qu'un pôle de recherche fondamentale.



'Cela permettra une traduction plus rapide des avancées scientifiques en produits nutritifs et savoureux pour les personnes', assure la socoété.



Les installations modernisées comprennent également un nouvel accélérateur de R&D régional, fournissant 'une plate-forme de classe mondiale aux start-ups, aux étudiants et aux employés de Nestlé de la région pour développer et tester de nouveaux concepts en moins de six mois'.



Selon Thomas Hauser, responsable du développement mondial des produits et des technologies chez Nestlé, ce nouvel accélérateur R&D ' est la preuve de notre engagement à long terme dans la région'.



