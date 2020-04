Nestlé : Lancement de nesQino en Chine

(CercleFinance.com) - Nestlé annonce avoir lancé en Chine nesQino, une solution intelligente et simple qui permet aux gens de personnaliser des boissons saines créées à partir d'ingrédients naturels.



'Lancé en Chine, nesQino comprend une machine Q-cup silencieuse et connectée, des sachets de superaliments et trois sachets de base différents: smoothie, shake d'avoine et milk-shake', explique Nestlé.



Avec nesQino, les consommateurs peuvent ainsi préparer 21 recettes différentes, conçues par des nutritionnistes.



