Nestlé : Lancement d'un burger à base de plantes

(CercleFinance.com) - Nestlé annonce le lancement ce jour de son burger à base de plantes, le Triple Play, à l'Université du Massachusetts, pour marquer la Journée nationale du cheeseburger aux États-Unis.



'C'est la première fois que le Triple Play - et tout type d'alternative à base de plantes au cheeseburger au bacon - est disponible pour les clients de services alimentaires aux États-Unis. Il sera disponible sous la marque Sweet Earth à l'Université du Massachusetts dans leurs réfectoires, leur food truck, leurs plats à emporter et pour la livraison en ligne, et deviendra un élément de menu permanent cet automne', précise Nestlé.



Dans les mois à venir, des opérateurs universitaires, des restaurants et des chaînes de restauration supplémentaires proposeront également ce burger.





