Nestlé : Lance une plateforme dédiée aux jeunes entrepreneurs

(CercleFinance.com) - Nestlé a annoncé aujourd'hui le lancement de YEP (Youth Entrepreneurship Platform), une plateforme numérique destinée aux jeunes entrepreneurs.



Cet outil - qui s'inscrit dans le cadre de la Global YOUth Initiative de Nestlé - doit notamment permettre aux entrepreneurs en herbe d'acquérir de nouvelles connaissances et compétences, de tester leurs idées ou encore de développer leur entreprise.



L'idée de Nestlé est aussi de pouvoir rassembler toutes les initiatives et tous les programmes existants de l'entreprise en matière d'innovation, en un seul lieu.



'Chez Nestlé, nous travaillons avec des start-ups, des entrepreneurs, des innovateurs et des chercheurs pour stimuler l'innovation, mettre rapidement de bonnes idées sur le marché et fournir des produits à la fois nutritifs, durables et abordables à une population mondiale croissante', ajoute Stefan Palzer, CTO de Nestlé.



