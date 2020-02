Nestlé : Lance une nouvelle gamme de café avec Starbucks

(CercleFinance.com) - Nestlé a annoncé aujourd'hui le lancement mondial du café instantané soluble premium Starbucks. La nouvelle gamme se compose de cafés torréfiés, ainsi que d'une variété de boissons au café et d'un café au lait.



À partir de février 2020, Nestlé présentera la nouvelle gamme de café instantané Starbucks premium dans le monde entier sur des marchés tels que le Royaume -Uni, l'Irlande, le Brésil, le Chili, le Mexique, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Grande Chine (Chine continentale, Hong Kong et Taïwan), le Japon, Malaisie, Singapour, Thaïlande et Afrique du Sud.



' Le segment du café instantané connaît une croissance rapide à l'échelle mondiale. Avec le lancement du café instantané Starbucks premium, nous avons une nouvelle gamme qui résonne auprès des consommateurs Starbucks et renforcera notre position de leader ' a déclaré David Rennie, responsable des marques de café Nestlé.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Votre avis Message : Envoyer