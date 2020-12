Nestlé : Lance un produit laitier pour les seniors, en Chine

(CercleFinance.com) - En Chine, Nestlé annonce le lancement d'un produit laitier pour adultes, visant à soutenir les trois piliers de la mobilité : la santé osseuse, la force musculaire et la fonctionnalité articulaire. Il a été cliniquement prouvé que la boisson en poudre de la marque YIYANG Active améliore la mobilité au cours du vieillissement, assure le fabricant.



Le produit a été développé par Nestlé R&D, puis testé dans une étude clinique dans le cadre d'une collaboration entre des experts de Nestlé et du troisième hôpital universitaire de Pékin.



'Les résultats de l'étude clinique ont montré que le produit, associé à une activité physique sur mesure, entraînait une augmentation significative de la mobilité des seniors chinois souffrant de malaises articulaires et améliorait ainsi leur qualité de vie', affirme Marie Noëlle Horcajada, la scientifique de Nestlé qui a dirigé l'étude.



