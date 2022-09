Nestlé : Lance un mélange augmentant la myélanisation

(CercleFinance.com) - Les scientifiques de Nestlé ont identifié des composants nutritifs présents dans le lait maternel et qui jouent un rôle dans la formation de la myéline, une gaine riche en lipides qui isole et protège les fibres nerveuses, essentielle au développement de l'enfant.



L'efficacité de ce mélange de nutriments dans la formation de la myéline a été démontrée pour la première fois chez des nourrissons à terme et en bonne santé. Ces résultats montrent l'impact nutritionnel sur le développement de la structure cérébrale dès 3 et 6 mois de vie.



' Nous avons désormais une compréhension encore meilleure des composants uniques du lait maternel et du rôle que joue la nutrition précoce dans le développement du cerveau ' explique Eline Van der Beek, responsable de l'Institut des sciences de la santé de Nestlé Research



Les équipes de Nestlé ont pu exploiter et traduire ces connaissances et ont développé Nutrilearn Connect, un mélange de nutriments dont il a été démontré qu'il augmente la myélinisation au cours des premiers mois de la vie. Ce mélange a été lancé à Hong Kong sous la marque Wyeth S-26 Ultima et sera déployé sur d'autres marchés dans les prochains mois.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.