Nestlé : La gamme d'alternatives végétales encore renforcée

(CercleFinance.com) - Nestlé a annoncé jeudi le lancement d'une alternative aux oeufs à base végétale, ainsi qu'un nouveau substitut de crevettes, confirmant ainsi la récente expansion de son offre de produits alimentaires à base de plantes.



Lancée sous la marque 'vEGGie' dans le cadre de la gamme Garden Gourme, l'alternative aux oeufs élaborée à partir de protéines de soja et d'acides gras oméga-3 est déjà classée A dans le système Nutri-Score européen.



Le substitut aux crevettes, baptisé 'Garden Gourmet Vrimp', est quant à lui fabriqué à partir d'une combinaison d'algues, de pois et de racine de konjac. Il obtient un Nutri-Score B.



Nestlé a récemment renforcé sa gamme de produits végétaliens et végétariens, qui s'étend désormais des hamburgers à base de plantes aux filets végétariens aux falafels à la betterave, en passant par le thon végétalien.



Le géant de l'agroalimentaire fait valoir que la vente d'alternatives végétales à la viande représente déjà plus de 200 millions de francs suisses (environ millions d'euros).



Au total, ce sont près de 300 scientifiques, ingénieurs et développeurs qui travaillent sur ces produits dans huit centres, ce qui représente près de 10% de son effectif en matière de recherche et développement (R&D).



