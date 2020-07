Nestlé : Investit pour une réserve forestière ivoirienne

(CercleFinance.com) - Nestlé annonce un investissement de 2,5 millions de francs suisses pour financer les efforts visant à mettre un terme à la déforestation de la réserve forestière de Cavally, en Côte d'Ivoire, et à restaurer la forêt dégradée.



Le groupe agroalimentaire helvétique va aussi soutenir des 'voies de transition' pour les agriculteurs produisant actuellement dans la réserve et promouvoir une agriculture 'régénératrice' dans des zones autour de la réserve.



