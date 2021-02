Nestlé : Investit 2,8M de CHF dans la recherche agricole

(CercleFinance.com) - Dans le cadre d'un nouveau programme de recherche agricole, Nestlé et l'Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich (ETH Zurich) vont explorer des solutions interdisciplinaires afin 'd'atténuer les effets du changement climatique tout en augmentant la qualité nutritionnelle et le rendement de la production laitière et agricole', fait savoir Nestlé aujourd'hui.



Le géant suisse de l'agroalimentaire va d'ailleurs investir 2,8 millions de francs suisses dans ce programme divisé en deux grands domaines de recherche: les cultures agricoles d'une part, l'élevage laitier de l'autre.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.