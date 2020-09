Nestlé : Inauguration d'un accélérateur de R&D

(CercleFinance.com) - Nestlé a inauguré aujourd'hui un nouvel accélérateur de R&D pour stimuler l'innovation et accélérer la mise sur le marché des produits laitiers durables, ainsi que des alternatives laitières végétales.



Situé dans le centre de R&D de Nestlé à Konolfingen, en Suisse, l'accélérateur de R&D fournit une plate-forme de classe mondiale pour les start-ups, les étudiants et les scientifiques. Le centre développe de nouveaux concepts de produits pour les entreprises de produits laitiers et de nutrition infantile de Nestlé avant qu'ils ne soient présentés aux consommateurs du monde entier.



L'accélérateur R&D de Konolfingen dispose d'une cuisine d'essai entièrement équipée, ainsi que d'un espace de travail collaboratif. Les équipes internes, externes et mixtes tireront parti des capacités de Nestlé pour apporter de nouvelles idées du concept à l'atelier de test en seulement six mois.



