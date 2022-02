Nestlé : Hausse de 5% du BPA récurrent en 2021

(CercleFinance.com) - Nestlé publie un BPA récurrent en progression de 5,1% à 4,42 francs suisses au titre de 2021, malgré une marge opérationnelle courante récurrente en baisse de 30 points de base à 17,4% pour un chiffre d'affaires total en augmentation de 3,3% à 87,1 milliards.



La croissance organique s'est élevée à 7,5%, dont une croissance interne réelle de 5,5%, 'soutenue par une consommation à domicile très dynamique, la bonne reprise des ventes dans les canaux hors domicile, un effet prix accru et des gains de parts de marché'.



Nestlé propose un dividende de 2,80 francs par action, en hausse de cinq centimes. Pour 2022, il attend une croissance organique des ventes d'environ 5%, une MOC récurrente entre 17 et 17,5%, ainsi qu'un BPA récurrent en hausse à taux de change constants.



