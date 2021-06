Nestlé : Expansion du centre Nespresso en Suisse

(CercleFinance.com) - Nespresso a commencé l'expansion de son centre de production à Romont, en Suisse, indique Nestlé aujourd'hui.



L'investissement consacré de 160 millions de CHF va permettre à cette nouvelle structure de répondre à la demande croissante des consommateurs pour les cafés premium de haute qualité de Nespresso et de soutenir le développement international dans les années à venir.



Le deuxième hall de production permettra de doubler la capacité de production avec 10 nouvelles lignes dédiées aux gammes de café Nespresso Vertuo et Professionnel.



Les premières nouvelles lignes de production devraient être pleinement opérationnelles d'ici juin 2022 et devraient générer 300 emplois d'ici 2030.





