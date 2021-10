Nestlé : Épinglé par l'Autorité française de la concurrence

(CercleFinance.com) - Nestlé a confirmé mercredi avoir reçu une notification de griefs de la part de l'Autorité française de la concurrence concernant la qualité de ses emballages en métal.



Dans un bref communiqué, le groupe suisse indique démentir 'de façon catégorique' les allégations de l'organisme, qu'il affirme avoir l'intention de contester.



Le géant de l'agroalimentaire minimise par ailleurs la portée de ses responsabilités, expliquant que les allégations de l'autorité vont dans le sens d'un 'rôle mineur' joué par ses filiales françaises.



Nestlé ajoute par ailleurs qu'une évaluation de l'impact financier potentiel du dossier n'est pas possible pour l'instant.



L'Autorité de la concurrence a annoncé hier que des griefs avaient été notifiés à 14 associations professionnelles et 101 entreprises du secteur du secteur alimentaire français.



Il leur est reproché de s'être entendues pour ne pas communiquer sur la présence ou sur la composition de certains matériaux susceptibles de contenir du bisphénol A, et pourtant au contact avec des denrées alimentaires, et ce au détriment des consommateurs.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.