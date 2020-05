Nestlé : Don de ventilateurs en Côte d'Ivoire

(CercleFinance.com) - Dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19 en Côte d'Ivoire, Nestlé annonce un don, par sa filiale locale, de deux ventilateurs au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Treichville, à Abidjan.



Le groupe agroalimentaire suisse précise que ces deux ventilateurs s'ajouteront aux 18 déjà commandés par le gouvernement et aux quatre actuellement disponibles dans ce pays d'Afrique Occidentale peuplé de 25 millions d'habitants.



