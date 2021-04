Nestlé : Des variétés de cafés à faible émission de carbone

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que des scientifiques de Nestlé découvrent des variétés uniques de cafés à faible émission de carbone et résistantes à la sécheresse.



Ils ont mis au point une nouvelle génération de variétés de café Robusta à faible émission de carbone, offrant des rendements jusqu'à 50% supérieurs à ceux des variétés standard et une empreinte carbone jusqu'à 30% inférieure. L'entreprise teste également une nouvelle variété de café résistante à la sécheresse qui offre des rendements jusqu'à 50% plus élevés.



L'entreprise s'est engagée à réaliser zéro émission nette d'ici 2050. La réduction de l'empreinte carbone des principales matières premières agricoles telles que le cacao, le lait et le café jouera un rôle vital.



