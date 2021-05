Nestlé : Des investissements sur le site chinois de Laixi

(CercleFinance.com) - Nestlé a prévu de réaliser de nouveaux investissements au sein de son site chinois de Laixi, une ville située dans le nord-est du pays, selon une annonce faite ce mardi par le géant agroalimentaire suisse.



Nestlé dit prévoir toute une série d'initiatives sur ce site qu'il exploite depuis 25 ans, dont l'ouverture d'un centre d'innovation-produit, le lancement d'une nouvelle gamme de repas pour bébés Gerber et, plus généralement, un accroissement de ses capacités de production.



En parallèle, la gestion des produits 'prêts-à-boire' de Nescafé sera désormais rapatriée sur le site, une mesure devant également s'accompagner de la mise en place d'un centre d'innovation dédiée aux cafés prêts à la consommation, aux produits laitiers et aux boissons.



