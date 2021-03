Nestlé : Des emballages renouvelables pour les produits bébés

(CercleFinance.com) - Nestlé a annoncé lundi qu'il comptait désormais avoir recours à des ingrédients d'origine biologique pour la fabrication des couvercles et cuillères de sa gamme de produits pour bébés.



Ces emballages issus de matières premières végétales - qui contiennent entre 66% et 95% de canne à sucre - peuvent être recyclés dans les pays où le recyclage des déchets en polyethylène est possible.



La mesure concerne notamment les laits infantiles de ses laboratoires Guigoz, qui passeront à ces emballages renouvelables dès cette année.



