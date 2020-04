Nestlé : Croissance organique de 4,3% au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Nestlé affiche pour les trois premiers mois de 2020 des ventes de 20,8 milliards de francs suisses, en baisse de 6,2% en données publiées, mais en croissance organique de 4,3% avec des hausses de 7,4% sur les marchés développés et de 0,5% sur les marchés émergents.



Le géant agroalimentaire helvétique revendique une croissance interne réelle des ventes de 4,7%. 'L'effet prix a momentanément diminué de 0,4%, reflétant essentiellement la période des promotions en Amérique du Nord', précise-t-il.



Nestlé maintient pour l'heure ses objectifs 2020, dont une amélioration continue de la croissance organique des ventes et de la marge opérationnelle courante récurrente, estimant qu'il 'est encore trop tôt pour évaluer l'impact de Covid-19'.



