Nestlé : Croissance organique de 3,5% des ventes à neuf mois

(CercleFinance.com) - Nestlé publie des ventes totales en diminution de 9,4% à 61,9 milliards de francs suisses au titre des neuf premiers mois de 2020, mais avec une croissance organique de 3,5%, dont une croissance interne réelle de 3,3% et un effet prix de 0,2%.



Le groupe agroalimentaire helvétique explique que sa croissance 'a été portée par la poursuite de la forte dynamique du continent américain, des produits pour animaux de compagnie Purina et de Nestlé Health Science'.



Nestlé actualise ses perspectives annuelles 2020, visant une croissance organique des ventes aux alentours de 3%, une marge opérationnelle courante récurrente qui devrait s'améliorer, un BPA récurrent à taux de change constants et une rentabilité du capital à la hausse.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.