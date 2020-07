Nestlé : Croissance organique de 2,8% au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Nestlé a déclaré avoir enregistré une croissance organique 'solide' et des marges améliorées au premier semestre, dans le contexte de la pandémie de coronavirus.



Le chiffre d'affaires du semestre de janvier à juin s'est élevé à 41,1 milliards de francs suisses, contre 45,5 milliards de francs suisses au premier semestre 2019.



La croissance organique, qui élimine les effets des devises, des acquisitions et des désinvestissements, est de 2,8%.



La croissance a été stimulée par une dynamique soutenue dans la région des Amériques, par la marque d'aliments pour animaux Purina et par l'unité de science nutritionnelle, a déclaré le géant de l'alimentation.



Sa marge opérationnelle sous-jacente a atteint 17,4%, en hausse de 30 points de base, a ajouté Nestlé.



Le propriétaire de l'eau minérale San Pellegrino et des capsules de café Nespresso a déclaré qu'il s'attend à une croissance organique des ventes en année pleine comprise entre 2% et 3%, la marge bénéficiaire d'exploitation sous-jacente devant également s'améliorer.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.