Nestlé : Croissance de près de 6% du CA trimestriel

(CercleFinance.com) - Nestlé affiche un chiffre d'affaires total en augmentation de 5,6% au titre du premier trimestre 2023, à 23,5 milliards de francs suisses, avec un effet de changes négatif de 4% et un impact positif des acquisitions nettes de 0,3%.



La croissance organique a atteint 9,3%, avec des contributions de toutes les régions et catégories, mais en excluant des effets de prix de 9,8%, reflétant une inflation importante des coûts, la croissance interne réelle s'est établie à -0,5%.



'Les efforts d'optimisation du portefeuille et des hausses de prix responsables ont permis de compenser les pressions exercées par deux années d'inflation des coûts', commente Mark Schneider, administrateur délégué du groupe agroalimentaire helvétique.



Pour l'année 2023, Nestlé confirme tabler sur une croissance organique des ventes entre 6 et 8% et sur une marge opérationnelle courante récurrente entre 17 et 17,5%. Le BPA récurrent à taux de change constants devrait augmenter entre 6 et 10%.



